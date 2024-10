Residenza per artisti sul tema: mito e Stretto

La Tenuta Rasocolmo apre le sue porte agli artisti e diventa un grande atelier d'arte. Con il progetto Residenza d'Artista, assegnerà alcuni dei suoi spazi per accogliere (gratuitamente, con un contributo di partecipazione ad eventuali spese) artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero: un'iniziativa che trasformerà alcune delle stanze della residenza in veri e propri studi per la creazione di sculture e installazioni.

Un progetto ambizioso, a cura dell’esperta messinese Mariateresa Zagone, studiosa d’arte di grande esperienza, pensato per creare uno spazio di lavoro, ricerca e riflessione, per promuovere gli scambi culturali e avvicinare ancora di più il mondo delle arti alle persone che possono ammirare le opere mentre apprendono il processo creativo che guida la creazione dell'artista. Anno dopo anno, Tenuta Rasocolmo accoglierà artisti diversi, tutti chiamati a lavorare su un progetto tematico e a esporre le proprie opere nel Parco delle Sculture della Tenuta.

Per quanto riguarda l’anno 2025 la progettazione verterà sul legame del territorio con il mito e sulla sua risemantizzazione: da Orione alla ninfa Pelorias, da Nettuno a Scilla e Cariddi, da Colapesce a Mata e Grifone, a Morgana, alle Sirene. Lo Stretto di Messina, per la sua specificità, le sue condizioni microclimatiche e naturali è stato luogo del mito e motivo d’ispirazione per narratori, poeti e naviganti dall’antichità a oggi.