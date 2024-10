Expo Arte Messina 2024 tra scultura, pittura e fotografia: 150 artisti espongono in città IL PROGRAMMA

Grande successo di pubblico per la prima parte di Expo Arte Messina 2024.

Undicimila presenze per la preview della Biennale di Messina che prosegue con l’inaugurazione, mercoledì 16 ottobre, alla Chiesa dei Catalani con una mostra di pittura. La seconda parte di Expo Arte Messina 2024, mostra diffusa con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, prosegue con l’inaugurazione di Audentes fortuna iuvat: l’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre, alle 19.00, alla Chiesa dei Catalani. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre. «Grande riscontro di pubblico – dice il direttore artistico Gianfranco Pistorio –, messinese e non solo, che ha apprezzato l’offerta espositiva: undicimila presenze nei diversi luoghi di cultura aperti per questa prima edizione di Expo Arte Messina 2024, che anticipa la Biennale di Messina». Tra scultura, fotografia e pittura sono 150 gli artisti coinvolti. «Un grazie di cuore – prosegue Pistorio –, va sicuramente agli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere; ottima la risposta anche per i talk e i convegni organizzati in collaborazione con i partner dell’evento: l’Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo; ma anche per le mostre organizzate dalla Rete dei Borghi e ArcheoClub d’Italia e per le attività delle decine e decine di associazioni ed enti patrocinanti. Grazie a Nicola Calì che ha saputo esprimere bene attraverso il teatro quello che è l’obiettivo dell’Expo: raccontare l’arte in tutte le sue forme».

«Adesso – conclude Pistorio –, ci aspetta la seconda parte dell’Expo con l’inaugurazione alla Chiesa dei Catalani con una mostra di pittura, l’apertura della Galleria Lucio Barbera, grazie al coinvolgimento della Dirigente della I Direzione della Città Metropolitana di Messina, Anna Maria Tripodo, e della Responsabile dell’Ufficio Daniela Cucè Cafeo e al Museo Regionale “Maria Accascina” l’inaugurazione di Cantico, mostra fotografica di Francesco Mento». In programma anche: l’inaugurazione, martedì 22 ottobre al Monte di Pietà, di Design around women the reuse and transformation of matter, mostra di design con le opere di Luigi Prestinenza Puglisi e Annamaria Visco e venerdì 25 ottobre al Museo Regionale “Maria Accascina” l’inaugurazione di Tratti di Fantasia curata da Maurizio Gemelli: in esposizione fumetti e illustrazioni frutto dei laboratori con gli studenti del Liceo artistico “E. Basile” e del Liceo scientifico “G. Seguenza”, e illustrazioni provenienti da tutta Italia. Il programma di Expo Arte Messina Mercoledì 16 ottobre: