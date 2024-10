Expo Arte Messina 2024: incontro con Elena Di Capita, la prima artista italiana a occuparsi di Gyotaku

La prima parte di Expo Arte Messina 2024, mostra diffusa con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, continua venerdì 11 ottobre, alle 21.00, al Rettorato con lo spettacolo dei Fikissimi; sabato 12 e domenica 13 ottobre, al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, incontro con Elena Di Capita, prima italiana a utilizzare la tecnica del Gyotaku.

Elena Di Capita e Adriana Profeta ricercatrice dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche terranno un incontro dal titolo Gyotaku e Scienza: come l’arte diventa strumento di conoscenza. «Il Gyotaku – spiega Elena Di Capita – è un’antichissima tecnica di stampa giapponese utilizzata dai pescatori per documentare il pescato: tipologia, dimensioni; nel tempo è diventata un forma d’arte molto complessa da realizzare». «Parleremo – aggiunge Adriana Profeta –, di quello che il Gyotaku allo stato attuale può rappresentare: un contatto tra arte e scienza. Noi lo faremo da un punto di vista scientifico ed Elena da un punto di vista artistico e concettuale».

Durante la giornata verrà presentato anche Wunderkammer - La Camera delle Meraviglie, progetto curato da Simone Cappello, ricercatore del CNR - IRBIM, e Raffaele Patania, in cui verranno esposti Gyotaku e altro materiale di ricerca.

Inoltre, domenica 13 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, al Salone degli Specchi Elena Di Capita condurrà un laboratorio dedicato al Goyataku. Per partecipare è possibile contattare il numero 349 5883269.