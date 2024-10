Lo Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina inserito nell'elenco ufficiale delle rievocazioni storiche

Dell’elenco delle 418 rievocazioni, di cui fa parte “La Cavalcata dei Cavalieri della Stella” che a Messina si svolge il 6 Gennaio, 25 di queste rievocazioni sono state documentate “qualitativamente”, realizzando ricerche sul campo e utilizzando che modello la scheda R.E.I.L. – Registro delle Eredità Immateriali di Lombardia. Tra queste 25 (una per ogni regione d’Italia), quella di Don Giovanni d’Austria, nel rappresentare la Sicilia, si caratterizza per complessità e spettacolarità, anche grazie ad un Corteo Navale, unico nel Mediterraneo, al quale partecipano ogni anno la Nave Scuola della Marina Militare Palinuro e Unità Navali Istituzionali e decine di imbarcazioni della riviera messinese e calabrese.

Sono 418 le rievocazioni storiche in Italia che sono state catalogate attraverso “schede evento” elaborate dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) mediante delle schede (EVE) che contengono alcune informazioni riguardo l’evento indagato.

Proprio per tali caratteristiche, la Rievocazione dello “Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria” è stata studiata durante il suo svolgimento da un’antropologa che ne ha documentato le fasi progettuali ed attuative, su incarico dell’Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura.

“Sono veramente contento - sottolinea l'assessore alla Cultura Enzo Caruso - che Messina si sia distinta per la presenza di ben due rievocazioni che con continuità si svolgono in città da diversi anni. La Cavalcata dei Cavalieri della Stella, coordinata dall’omonima Associazione, e lo spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria, una delle manifestazioni entrate a far parte della tradizione dell’agosto messinese. Quella di Don Giovanni d’Austria, in particolare, nata nel 2009, rientra tra le manifestazioni del Network euro-mediterraeo “Da Lepanto all’incontro”, promossa dall’Associazione AURORA, Dal Comune greco di Lepanto e dalla Marco Polo Project di Venezia, della quale il Comune di Messina è socio fondatore nel 2015, insieme ad altre città della Spagna, Grecia, Germania, Italia e Isole Canarie”.