Al via la prima edizione di Expo Arte Messina

«La mostra diffusa – ha detto il direttore artistico –, si aprirà con un’installazione dedicata ai migranti curata dall’ Ordine degli Architetti , partner dell’evento insieme a Fondazione Architetti nel Mediterraneo e l’ ETS - Istituto Nazionale di Bioarchitettura . Il mio obiettivo, condiviso con i soggetti coinvolti, – continua Pistorio – è quello di raccontare la bellezza dell’arte contemporanea in tutte le sue forme. È sicuramente un progetto ambizioso in cui ho investito tempo, ma anche risorse economiche proprio perché credo nel territorio e nella capacità del pubblico di apprezzare un’operazione così complessa».

«L’adesione degli artisti è stata straordinaria – ha detto Sara Fosco, esperta di arte contemporanea e critica impegnata nella comunicazione artistica dell’evento. Ciò ha permesso al comitato scientifico, del quale hanno fatto parte professionisti e colleghi come Francesco Mento e Paolo Lanza, di selezionare artisti al di fuori del circuito ufficiale che si sono distinti per originalità e una narrazione coerente nell’ambito di una produzione sistematica. Non mancano i momenti celebrativi come quello dedicato al compianto Luigi Ghersi, scomparso nel 2022. Lo scopo che si persegue è duplice: da un lato quello di rispondere a un’esigenza di bellezza che generalmente viene soddisfatta altrove, dall’altro mettere in rete amministrazione e privati, beni e attività culturali dimostrando che la città di Messina può e deve ospitare manifestazioni artistiche di ampio respiro, aprendo al pubblico e animando i suoi luoghi più suggestivi».

Insieme a Luigi Ghersi, verranno esposte anche opere di Felice Canonico e Giuseppe Migneco. In programma anche concerti, convegni e spettacoli teatrali tra cui La stanza artistica: performance multidisciplinare di e con Giovanna Gaudenti, e con Daniele Sciarrone, Francesca Mangraviti, Gerri Cucinotta. La madrina dell’evento è Letizia Lucca.