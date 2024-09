Messina, "Navigando lo Stretto tra leggenda e futuro": gli studenti del nautico ricostruiscono la rotta percorsa da Ulisse

Navigando lo Stretto tra leggenda e futuro - Mini Regata “Sulla rotta di Ulisse” , è il progetto promosso dal Lions Club Messina Host e dall’Istituto tecnico trasporti e logistica “Caio Duilio” , patrocinato dal Comune di Messina. Si tratta di una pregevole iniziativa che ha visto coinvolti gli studenti del nautico impegnati nella ricostruzione , attraverso l'osservazione delle carte nautiche e la comparazione con i testi omerici e in particolare con il libro del tedesco Wolf, della rotta percorsa da Ulisse sullo Stretto . La stessa, l'1 ottobre prossimo, sarà ripercorsa con una singolare regata a vela alla quale parteciperanno almeno sette barche. Si partirà al mattino da Torre Faro per arrivare sino alla Falce .

L'idea, ha spiegato la dirigente Pistorino, nasce a seguito di un progetto svolto nel 2023 “L’Italia vista dal mare, luoghi ed emozioni da un’altra prospettiva” con una barca a vela di nome Kamala, come la Dea nata dall’oceano, la Grande Madre manifestazione della bellezza sulla Terra: "L’esperienza in barca a vela avvicina l’uomo alla Terra perché aumenta la consapevolezza di vivere con risorse limitate, richiede la gestione del rapporto umano in spazi ristretti e distanze ravvicinate, riporta la vita ai ritmi naturali ed offre un punto di vista insolito".

"La rilettura dell’Odissea omerica - ha detto Pistorino - è intesa non unicamente come poesia, bensì come documento storico, con una precisa localizzazione dei luoghi, in questo caso quelli individuati nell’area dello Stretto di Messina, ha dato vita ad una mappa che li ripercorrerà con una mini regata, veleggiando nel mito lungo la costa sicula e calabrese, per apprezzarne la bellezza e catturarne le emozioni dal mare".