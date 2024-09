Messina, 28 spettacoli nella nuova stagione teatrale del “V. Emanuele”

Un programma ricco, composto da ben 28 titoli, compreso l’immancabile Concerto di Capodanno, con eventi di grande rilevanza. Un’ampia varietà di proposte, fra autori classici e contemporanei. Un cartellone che accoglierà il pubblico dal prossimo 8 ottobre al 31 maggio 2025 e che, oltre la prosa e la sinfonica, vedrà protagonisti musical, balletto e opera lirica, con produzioni dell’Ente, in un viaggio che promette di affascinare ed emozionare il pubblico del “Vittorio Emanuele”.

Dopo il sold-out registrato con il musical operistico “DiNcAnTo”, e dopo il concerto di sabato scorso, con la “Massimo Youth Orchestra”, del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal messinese Michele De Luca (in programma nella Rassegna internazionale Belliniana 2024, promossa dalla presidenza della Regione siciliana in sinergia con l’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo), prende il via a Messina la stagione 2024-2025 dell’Ente Teatro.

Il programma, nel dettaglio, sarà presentato mercoledì 25, alle 9,45, nella sala “Sinopoli”, dal commissario straordinario Orazio Miloro, dal sovrintendente Gianfranco Scoglio e dai direttori artistici delle sezioni prosa, musica e danza, Giovanni Anfuso e Matteo Pappalardo. Interverranno l’assessora regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, la messinese Elvira Amata e il sindaco Federico Basile.

L’Ente Teatro, come annunciato nei giorni scorsi da Miloro e Scoglio, sarà presente al G7 dell’Agricoltura sui cambiamenti climatici, che si terrà a Siracusa dal 27 al 29 settembre. Nell’ambito dell’importante evento internazionale, alle 20,30 del 25 settembre, al Teatro comunale, l’Orchestra sinfonica dell’Ente peloritano rappresenterà “Note di celluloide”, un concerto nel quale verranno eseguite alcune delle più belle creazioni di musica da film.

La conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sarà anche un’occasione di incontro tra il commissario Miloro, l’assessora regionale Amata e il sindaco di Messina dopo le dichiarazioni polemiche rilasciate da Federico Basile. «Apprendo non solo con rammarico, ma anche con stupore – queste le affermazioni del primo cittadino – che esiste un decreto che proroga forse per la terza o addirittura quarta volta il ruolo del commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina al posto di un un Cda regolarmente individuato ben 11 mesi fa. Premesso che non posso che plaudire al grande lavoro che sta facendo il commissario Miloro, mi viene da pensare se questo eccessivo ritardo nella ratifica di una nomina prevista da un regolamento legislativo possa dipendere o dalla incapacità di gestire l’atto amministrativo di ratifica o dalla volontà politica di non farlo. Non comprendo davvero come un governo regionale che si assume il compito e la responsabilità di amministrare l’intera Regione possa impiegare 11 mesi per ratificare nomine di competenza di Comune e Città metropolitana».