Quella prima teatrale a Messina firmata Beppe Randazzo che fu una rivoluzione

Dopo quel «Marat-Sade» niente nel teatro a Messina è stato come prima. Lo spettacolo, tratto dal testo di Peter Weiss (portato al cinema da Peter Brook), fu allestito cinquant’anni fa nella Sala Laudamo dal regista palermitano Beppe Randazzo, morto a 79 anni.

Visionario, esigente e perfezionista come pochi (e autore di spettacoli dal successo internazionale come «Ubu re» con gli attori conciati come una palla), Randazzo, sotto l’egida del Teatro Struttura, allora presieduto da Pompeo Oliva e Magda Messina, nel 1974 aveva riunito una trentina di giovani messinesi, molti dei quali minorenni, in quello che oggi si chiamerebbe stage di preparazione allo spettacolo vero e proprio. Accanto a loro pochi professionisti: oltre al regista-attore, Enzo Vetrano e Kadigia Bove (seconda moglie del politico Achille Occhetto). Un lavoro meticoloso ed estenuante, con giorni lunghissimi di prove, alla ricerca sempre di un particolare in più, da aggiungere o da togliere.