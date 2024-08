A Messina due pupi "centenari": la presentazione al Museo Gargano

In occasione dell'anniversario della morte del maestro puparo Rosario Gargano (28/08/2000-28/08/2024), mercoledì 28 agosto alle 18.00, al museo dell’Opera dei Pupi in via Orarorio San Francesco, verranno presentati al pubblico altri 2 “pupi” della ricca collezione di famiglia, realizzati durante la prima metà del ‘900, dal maestro puparo Venerando Gargano.

I due pupi, restaurati per l’occasione, sono Luigi Sofia e Orlando: due esemplari molto interessanti sotto il profilo stilistico perché vi si può cogliere l’essenza delle caratteristiche artigianali, artistiche e creative del cavaliere Venerando e del figlio, il maestro Rosario Gargano.