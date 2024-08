Taormina Arte, quattro appuntamenti con musica e spettacolo

Grande successo per il Festival Taormina Arte che prosegue tra gli spazi aperti e le antiche piante del Parco Trevelyan con grandi nomi che animeranno quattro serate consecutive, da oggi a mercoledì. Stelle internazionali si esibiranno alla Villa Comunale che ospiterà in sequenza il pianista Michele Di Toro, l’omaggio a Renato Carosone con Enzo Decaro e il Quartetto Ànema, il Trio jazz di Jany McPherson e Ornella Muti con l’Americas Trio. Un’occasione per gli artisti e per il pubblico per immergersi in simbiosi nel verde del raro patrimonio botanico di cui è ricca la Villa.

Il Festival Taormina Arte Sicilia prosegue così con le performance di artisti di chiara fama che incarnano il variegato caleidoscopio dello spettacolo dal vivo e la qualità della manifestazione, sostenuta e finanziata dalla Regione Siciliana – assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, guidato da Elvira Amata, e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, governata dal commissario straordinario Sergio Bonomo. La direzione artistica della Fondazione è affidata a Gianna Fratta, che ha impaginato un programma di alto livello, privilegiando un’impostazione multidisciplinare e multigenere. Una platea internazionale ha già applaudito nei giorni scorsi star del calibro di Dee Dee Bridgewater e Vinicio Capossela, i Kataklò, I Filarmonici Italiani.

Stasera il recital «Unlimited», davvero senza limiti, di Michele Di Toro, pianista dalle straordinarie capacità tecniche, ma soprattutto in grado di spaziare da Chopin a Chick Corea, da Mozart a Morricone, ma con gli ultimi 15 minuti di programma su richiesta del pubblico: una sorta di finale “on demand”. Domani sarà la volta di «Renatissimo», il tributo che il Quartetto Ánema ha impaginato con la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro, nella doppia veste di narratore e cantante, per celebrare il grande Renato Carosone. Martedì il Trio jazz composto dalla leader Jany McPherson (voce e pianoforte), tra le più importanti rappresentanti del pianismo jazz al femminile degli ultimi anni, Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). Gran finale mercoledì: «Passioni ribelli» con Ornella Muti e Americas Trio, composto da Giovanna D’Amato (violoncello), Oscar Bellomo e Gianvito Pulzone (chitarre), tra poesia e musica, dedicato alle più grandi scrittrici latinoamericane.