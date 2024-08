Quell’ “arto fantasma” che duole come il lutto non elaborato. Il ricordo di Giampilieri per il gran finale del Cortile Teatro Festival di Messina

Come il promontorio più a nord della Sicilia, fra i vigneti e uliveti della tenuta Rasocolmo, che martedì ha fatto da suggestivo palcoscenico al racconto di Zanghi.

Valigie e borse accatastate a formare una piramide e a contenere le vite di chi va e di chi resta, e poi un racconto spezzato, che scava nei ricordi e nel fango che il primo ottobre del 2009 portò via 37 vite e molte altre ne condannò al dolore, perenne, senza pace. L’alluvione che quell’anno colpì Giampilieri, Scaletta Zanclea, Molino, Altolia e altri villaggi della zona sud della città dello Stretto è una di quelle tragedie italiane dimenticate, una tragedia con sole vittime e nessun colpevole.

Per ricordarla e toglierla dall’oblio, per provare a raccontarla attraverso la parola drammaturgica e fare di un dolore personale una narrazione universale, Zanghì ha deciso di dare voce ai sentimenti di chi resta, a quelli di un figlio e di un padre. In scena troviamo allora Elio (Bonaffini) e la sua passione per il calcio, Fortunato (Zanghì) che ama dipingere ma si lascia sprofondare dopo la morte della figlia, Agata (Lo Presti), rappresentante di libri e madre amorevole di Elio. I tre conducono lo spettatore in un viaggio talvolta lento e frammentato, ridotto a brandelli così come le tre esistenze segnate in maniera insanabile dalla tragedia infinitamente personale che sconta anche l’abbandono e la lontananza di istituzioni e opinione pubblica. Chi resta deve fare i conti con il senso di mancanza e di vuoto, come chi percepisce ancora presente una parte del corpo che non c’è più, “l’arto fantasma” del titolo, avvertito da Elio, che cova una rabbia sorda che esplode solo in alcuni frangenti nei quali si rievoca la tragedia e le sue assurde conseguenze. Rabbia e abbandono, senso di vuoto e rassegnazione ma anche un barlume di speranza che si palesa nella vita che continua e che consegna allo spettatore un messaggio finale, nella consapevolezza che al ricordo, grazie al teatro, si può unire anche uno sguardo verso il futuro.