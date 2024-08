Mili San Marco, versione estiva del carnevale del villaggio in onore dei festeggiamenti del santo patrono

Nell'ambito dei festeggiamenti per San Marco, patrono del villaggio di Mili San Marco, il comitato Festa ha voluto dedicare uno spazio del proprio cartellone a una versione estiva del carnevale milese. Questa festa ha costituto da sempre un tassello importante della storia e dell'identità del luogo, sebbene in questi ultimi anni abbia perso la sua "forza attrattiva" soprattutto fra le giovani generazioni. Cosi si è provato a valorizzare il legame con la storia per creare occasioni di rilancio per il futuro. Tante sono state le sarte del paese che a partire da gennaio hanno dedicato tempo e spazio per la creazione di abiti e accessori ispirati al folklore siciliano che possono essere considerati dei veri e proprio manufatti artistici.