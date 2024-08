Messina Night Show, moda e musica domenica a Piazza Municipio

Fervono i preparativi per la serata di gala nell'ambito delle Selezioni Regionali per la 36° edizione del Concorso Nazionale Una Ragazza per il Cinema, dei patrons Antonio Lo Presti e Daniela Eramo e la cui finale si svolgerà l’8 settembre al Teatro Antico di Taormina. Domenica 11 agosto alle 21 nell’incantevole scenario di Piazza Municipio a Messina si terrà il Messina Night Show, organizzato dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso, che cura le Selezioni Regionali di Una Ragazza per il Cinema.

Lo spettacolo di musica e moda fa parte del Cartellone Agosto Messinese 2024 ed è patrocinato dal Comune di Messina e dall’Assessorato alla Cultura. Interverranno il sindaco Federico Basile; l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso; l’assessore agli Spettacoli, Massimo Finocchiaro. L’evento sarà presentato da Natale Munaò, Antonella Romeo, Alice Carbonaro e Federica Gulino.

Ospite d’onore sarà la cantante Roberta Bonanno, nel 2008 ad Amici di Maria De Filippi secondo posto per la categoria canto, dietro al vincitore Marco Carta. All’attivo gli album "Non ho più paura" e "Io e Bonnie". Ha partecipato a Sanremo nel 2014. Nel 2018 nel cast di "Tale e Quale Show" di Carlo Conti, dove è tornata per l'edizione speciale "Natale e Quale Show".

In programma altri numerosi artisti di vario genere: Roberta Pennisi, performer di origini croate e per metà siciliana, che gira il mondo con le sue esibizioni che comprendono svariate discipline: fuoco, acrobatica aerea, led show, burlesque e danze orientali; la bravissima violinista messinese Luisa Grasso, che alterna il suo impegno di solista all’attività orchestrale con compagini di altissimo livello, come l’orchestra del Festival di Sanremo; il sassofonista jazz Samyr Guarrera; la bravissima Giada Giordano, cantante e ballerina, reduce dalla sua ultima partecipazione al talent show Performer Talent Cup 2024 di Rai 2 e nel cast di ViVa Rai 2 di Fiorello; il Dj Giuseppe Caminiti.