Messina Horcynus Festival, in programma il contest nazionale di videoclip “Vedere la Musica”

Cresce l’attesa per la finale del contest nazionale di videoclip “Vedere la Musica” in programma giovedì 1 agosto alle 21.30 nell'ambito della 22ma edizione dell'Horcynus Festival di Capo Peloro.

Il concorso, con la direzione artistica di Franco Jannuzzi, Erfan Rashid, Giacomo Farina e Luigi Polimeni e giunto alla sua seconda edizione, premierà la band o l’artista, scelto da una giuria presieduta dal critico musicale e presentatore Carlo Massarini, che parteciperà alla serata. Oltre a Massarini, la giuria è composta dal regista Cristian Bisceglia, Carmelo Guglielmino, discografico e fondatore della CDF Records e Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne (che sarà presente giovedì sera). Nei giorni scorsi sono stati resi noti i cinque finalisti che provengono dalla Sicilia, dalla Liguria, dal Veneto e dalla Campania, con presenze africane e indiane, che sono: Alassane Badboy & The Conquerors; Brigan; Fabry - T; Namritha Nori; Nòe. I videoclip finalisti di “Vedere la Musica”, che sono stati scelti su oltre 40 partecipanti provenienti da tutta Italia, verranno proiettati nel corso dell’evento conclusivo di giovedì. Sarà anche assegnato un riconoscimento del pubblico che potrà esprimere le proprie preferenze. Il vincitore scelto dalla giuria si aggiudicherà un premio in denaro e si esibirà subito dopo la proclamazione. Nel corso di questa serata verrà anche proiettato un omaggio di Simonetta Pisano all’indimenticato Pippo Mafali e una clip di una cover di una canzone della Resistenza.

Giacomo Farina, direttore artistico insieme a Luigi Polimeni della sezione “Musica Nomade” dell’Horcynus Festival e tra i componenti della direzione artistica del concorso dichiara: “Il contest Vedere la Musica rappresenta uno strumento molto interessante per monitorare il fermento musicale che esiste al di fuori delle logiche di mercato e le sue connessioni con il mondo dell’audiovisivo. Siamo di fronte a due strumenti creativi sempre più interconnessi, che ci consentono anche di comprendere come la musica contemporanea si rapporta con altre espressioni artistiche”.

Nell'ambito della rassegna intanto, stasera 30 luglio si concluderà “La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano” curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta: una partnership che si rinnova per il sesto anno consecutivo e propone un programma composto da un corto in prima nazionale e un lungometraggio dell’ultima stagione del cinema spagnolo.

Mercoledì 31 luglio alle 21.00 Daniela Melfa presenta la VII conferenza dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia “In cerca di appartenenza: comunità e divisioni in Africa” e, a seguire, Erfan Rashid introdurrà la proiezione del film “Inshallah a Boy” di Amjad Al Rasheed.

Il Festival si concluderà l’8 agosto e tutti gli eventi, che si svolgeranno al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, hanno ingresso gratuito.