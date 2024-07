Inferno 2024: nelle Gole dell'Alcantara uno spettacolo che incanta, conquista e fa pensare

“Un’ora di spettacolo di un’intensità incredibile, perché la grande tragedia umana che è la narrazione dell’Inferno ci mette di fronte alle nostre debolezze, ai nostri dubbi: giudichiamo i comportamenti della nostra vita che potrebbero portarci alla condanna. O a un’autocondanna. Una consapevolezza che matura in un luogo particolare come queste Gole”. Lo ha detto Mario Bolognari, docente di Antropologia Culturale dell’Università di Messina, nelle Gole dell’Alcantara al termine di una delle rappresentazioni dell’Inferno di Dante, spettacolo che ha fatto registrare nel passato fine settimana il pubblico delle grandi occasioni. Anche tante personalità sono accorse a vedere il kolossal dei record: con oltre centomila spettatori, Inferno, è infatti il lavoro teatrale più visto in Sicilia negli ultimi anni. “Ogni tanto – ha aggiunto Bolognari - provavo a distrarmi dalla recitazione per osservare dove ci trovassimo. Ossia nelle viscere della terra. A scrutare un’altra tragedia, stavolta della Natura: l’acqua che si fa strada in mezzo alla lava, che scava la pietra. Altri parleranno di emozioni e suggestioni. Io preferisco evidenziare come la tragedia umana e quella della Natura si fondano. Penso sia ciò che compendia questa importante esperienza che è al tempo stesso visiva, olfattiva, sonora. Un insieme di letture e movimenti che abbiamo potuto godere nel modo migliore”.

Non per nulla Inferno - che, prodotto da Buongiorno Sicilia con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole, si avvale della drammaturgia e della regia di Giovanni Anfuso -, vanta il patrocinio del MiC, il Ministero della Cultura, dell’Ars, dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana, della Fondazione Federico II, dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e dei Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia. E il sostegno di sponsor come Isola Bella Gioielli, Amaro Herbae, Bacco, tipicità al pistacchio, Banca di Credito Cooperativo di Pachino e Puglisauto nuova concessionaria Kia. Tra le personalità non siciliane che, nello scorso week end, hanno assistito alle repliche di Inferno, c’era anche monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia - San Remo, il quale ha sottolineato di essere rimasto “veramente incantato, sia per la scenografia naturale, ossia il contesto magnifico delle Gole, una vera sorpresa, sia per la messa in scena magistrale e coinvolgente dell’Inferno dantesco”.