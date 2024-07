Giampilieri, al via la prima edizione di Accussì "Festival per gli occhi", dedicato al cinema indipendente

L’Associazione Culturale “Accussì” è pronta a partire con il suo primo “Festival per gli Occhi”, giovedì 1 e venerdì 2 agosto, nella piazza della Chiesa di San Nicola a Giampilieri. Secondo la presidente dell’Associazione, Donatella Manganaro “Accussì sarà l’occasione per avviare un progetto di supporto al territorio che parta dal cinema indipendente e che nel prossimo futuro possa sfociare nelle forme d’arte visiva più variegate, dalla scultura alla pittura, dalla danza alla recitazione”. “Accussì - Festival per gli Occhi” è il primo festival di cortometraggi interamente organizzato a Giampilieri, nonché il tentativo di contribuire alla rinascita di un territorio divenuto tristemente noto dopo l’alluvione del 2009 e che oggi vive problematiche comuni a realtà come questa: una per tutte, lo spopolamento e la conseguenziale penuria di risorse e opportunità per coloro che invece scelgono di restare. Il progetto, portato avanti dai tre fondatori dell’Associazione Donatella Manganaro, Marco Minutoli e Antonio Micali, ha ottenuto il sostegno di “Caronte & Tourist”, oltre che il supporto a titolo gratuito di numerosi partner tra cui l’Associazione Giampilieri 2.0, attiva sul territorio dal 2017 e “Corto di Sera”, Festival di Cortometraggi che avvierà la sua tredicesima edizione dal 5 agosto sul sagrato della Chiesa della Badìa di Croce a Itala Superiore. Tre le categorie in gara: “Tutto il Mondo in Paese”, premiata da una giuria di qualità; “Picciriddi”, premiata da una giuria “Kids”, under 18; “Du Paisi”, premiata direttamente dal pubblico. Per la Categoria “Picciriddi” (i cui corti verranno proiettati giovedì 1 agosto), la giuria sarà composta esclusivamente da giovani “under 18” residenti nel territorio; per la categoria “Tutto Il Mondo in Paese” (i cui corti verranno proiettati venerdì 2 agosto) tra i membri della giuria di qualità ci saranno l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, il giornalista e videomaker Matteo Arrigo, Maria Grazia La Fauci (curatrice della residenza d’artista “La Trinacria Theatre Company” di Pezzolo) e Angela Grasso (residente del territorio, appassionata di cinema, selezionata direttamente dall’organizzazione dell’evento). Per quanto riguarda infine la categoria “Du Paisi” i corti verranno proiettati tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto e la votazione avverrà in loco da parte del pubblico tramite scheda fornita dalla stessa organizzazione.