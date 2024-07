Kebab con tutto, a Capo d'Orlando un reading di poesia dedicato all'omonimo lavoro di Davide Galipò

Martedì 30 luglio dalle ore 18 a Capo D’Orlando, nella suggestiva location di Villa Piccolo, la libreria Capitolo 18 di Patti, in collaborazione con la Fondazione famiglia Piccolo di Calanovella, presenta: Kebab con tutto. Reading di poesia dedicato all'omonimo, ultimo lavoro di Davide Galipò, pubblicato dalle Edizioni del Faro. Dialogherà con l’autore, Alessandro Greco.

Classe ’91, originario di Capo d’Orlando, Galipò e si è laureato in lettere moderne a Bologna con una tesi sulla poesia dadaista della Neoavanguardia. Fondatore del gruppo di azione poetica Salinika, ha pubblicato numerose raccolte di versi (Istruzioni alla rivolta, Personal Trainer, 2020, 2023, entrambe per Eretica edizioni; le poesie visive di Vicolo, ed. Modo infoshop, 2015) e inciso dischi sia di letture poetiche quanto di genere indie rock con il nome di Galipoe.

A ispirare il suo linguaggio i poeti della beat generation americana – Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti- e gli italiani Elio Pagliarani, Eduardo Sanguineti e Nanni Balestrini, sui testi dei quali si è laureato.