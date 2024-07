“Ci vediamo da Riz”, il Maestro Ortolani ricordato in un biopic del messinese Marco Dentici

Il film rielabora le forme, i colori e le temperature della musica composta da Ortolani per oltre trecento film italiani e internazionali, tra cui ”Il Sorpasso” di Dino Risi, “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli e gli oltre trenta film di Pupi Avati. «Ho deciso di fare il film perché Ortolani è un personaggio legato a opere di grandissimo valore. Era molto famoso negli Stati Uniti e all’estero, perché la moglie era una vera star in quei paesi. Riz è fra quei personaggi su cui è calato l’oblio e ho sentito il dovere di ricordarne la figura e lo spessore». Un’opera composita, quella di Dentici, lontana dalla conformità di genere, in cui convivono numerosi inserti di film noti e meno noti, campiture cromatiche in animazione, scene di fiction e numerose testimonianze di celebri personaggi, come Andrea Bocelli, Placido Domingo, Pupi Avati e Renzo Arbore. La fusione di tutti questi elementi conduce la narrazione a sbalzi temporali in una forma solo apparentemente disallineata, che invece modella la cronologia dei fatti nella forma e nei tempi non necessariamente ordinari.