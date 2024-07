Messina, l’Horcynus Festival stasera premia il grande regista Ken Loach

Prosegue nello splendido scenario di Capo Peloro, la XXII edizione dell’Horcynus Festival, che ha la direzione artistica di Franco Jannuzzi, Erfan Rashid, Giacomo Farina e Luigi Polimeni.

Sarà una settimana particolarmente intensa per il Festival, che si concluderà l’8 agosto, con numerosi e prestigiosi appuntamenti cinematografici, letterari e musicali.

Oggi 25 luglio alle 21.00 sarà conferito il Premio Horcynus Orca al grande regista e sceneggiatore Ken Loach che si collegherà con il Festival.

A seguire, verrà proiettato “The Old Oak” il suo ultimo lavoro. Questo film di Loach prende il nome da un pub, che è l’unico locale aperto in un ex cittadina mineraria nel Nord Est dell’Inghilterra ed è anche l'unico posto pubblico in cui ritrovarsi e connettersi con gli altri. Qualcosa rischia però di cambiare - e di sgretolarsi - quando nel quartiere vengono accolti alcuni rifugiati siriani. TJ Ballantyne, sua anima e gestore, rischia di perdere gli assidui frequentatori e comprende, non solo per sua necessità, che ha il dovere di fare in modo che le due comunità debbano conoscersi, confrontarsi e imparare a convivere.