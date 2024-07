La compagnia Carullo-Minasi al Festival di Resistenza a Gattatico, il duo teatrale reggino-messinese in concorso a Casa Cervi

In questa calda estate, la compagnia reggino-messinese Carullo-Minasi sarà protagonista di altri appuntamenti in giro per l’Italia, per dare voce e concretezza al lavoro che, da oltre 10 anni ormai, porta avanti attraverso una indagine multiforme sulle istanze del presente, scandagliando i rapporti umani, il valore degli spazi che diventano altresì luoghi teatrali, i temi dell’amore, del limite, dell’identità, dell’anarchia. «Il 18 agosto infatti a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, sarà in scena il nostro “Due passi sono” in un festival, il “Nov’Aria” che con attenzione e coraggio organizza momenti di cultura e condivisone in un luogo stupendo. Lo scorso anno ci eravamo stati in qualità di spettatori – continua Cristiana Minasi – adesso torniamo con un nostro spettacolo nella consapevolezza di voler costruire insieme a loro altri percorsi di indagine e approfondimenti. Poi saremo al festival Internazionale della Narrazione di Arzo il 23 agosto e il 24 agosto, nell’ambito del Festival, spazio anche al convegno su “Festival ed anarchia”. Siamo molto contenti di portare in questo luogo “Umanità nova- Cronaca di una mancata rivoluzione” per il quale si sta costruendo una tournée che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Inoltre stiamo lavorando a una nostra nuova versione del mito di Colapesce, che sarà uno spettacolo per bambini con la regia di Giuseppe Carullo, in scena di Carullo, Martina Camano e Davide Colnaghi. Mentre sarà Asja Lacis, lettone, regista teatrale d’avanguardia, femminista, anarchica e rivoluzionaria, la protagonista del nuovo lavoro a cui mi sto dedicando – annuncia Minasi –, in questa fase attraverso un percorso di indagine e approfondimento, sempre per seguire un filone legato al tema dell’anarchia».