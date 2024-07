Nation Award a Taormina, al Thinkingreen l'archistar Fuksas sul Ponte: "Come si collegherà con il territorio? Manca un'idea"

Nel vivo il dibattito sulla sostenibilità promosso dal Thinkingreen, il ciclo di convegni che supporta il Nations Award, in corso di svolgimento a Taormina con la sua 18esima edizione. Anche quest'anno l'evento promosso da Michel Curatolo punta a lanciare un messaggio per un mondo più sostenibile coinvolgendo esperti, addetti ai lavori, istituzioni e personaggi del panorama artistico e culturale. Ieri il focus dedicato al Ponte sullo Stretto e le sue le opere connesse e la loro armonizzazione con il territorio, in una tavola rotonda a cui ha partecipato anche il direttore tecnico della Stretto di Messina Spa Valerio Mele. A moderare il dibattito il giornalista Emilio Pintaldi. Stimolante il confronto tra la sottosegretaria e deputata Matilde Siracusano, il senatore Nino Germanà, Giacomo Francesco Saccomanno, componente del Cda della Stretto di Messina e il presidente di Rfi Dario Lo Bosco. Poi gli interventi di Pietro Franza, numero uno di Sicindustria Messina e del presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina Pino Falzea.