Taormina, tra carte nautiche e installazioni la mostra “La rotta del cuore” di Concetta De Pasquale

Quindici le opere esposte, insieme a quattro carte nautiche che completano l’installazione site-specific nella Sala del Biliardo di Villa Bosurgi. “Non si tratta ovviamente di semplici tracciati – scrive il curatore Andrea Guastella nel suo saggio critico - ma di visioni che riassumono in chiave onirica le tappe del viaggiare o, come accade nei grandi dipinti alle pareti, di segni impressi dall’artista sulla carta col proprio stesso corpo. Queste ultime opere, dedicate all’Universo Mare, sono state realizzate da Concetta durante un soggiorno in Indonesia ed esposte in mostre organizzate, a Bali e a Bandung, dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta. Rappresentano gli abissi così come può vederli chi non si limita a navigarvi sopra ma, lasciandosi trasportare dalle placide correnti, li attraversa dall’interno”.

A spiegare la fascinazione per la storia e il personaggio di lady Trevelyan è la stessa artista: “Colpita dal suo vissuto – racconta Concetta De Pasquale – ho lavorato sul tema di una navigazione immaginaria che raccontasse in chiave simbolica e onirica la storia d’amore che ha trasformato lo scoglio di Santo Stefano in un luogo unico di bellezza. Il progetto “La rotta del cuore” ripercorre infatti il viaggio per mare di Florence Trevelyan dall’Inghilterra attraverso le coste atlantiche dell’Europa fino allo stretto di Gibilterra per giungere dopo gli approdi del Nord Africa, in Sicilia dove sbarca a Taormina”.