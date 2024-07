"L'Isola Felice", i vent'anni di Studio Danza, prestigiosa scuola di Messina

Una storia di storie che, grazie all’inossidabile regia di Valerio Vella con i suoi effetti scenici in 3D, ologrammi e videoproiezioni, esaltati dal disegno luci di Danilo La Rosa, ha catapultato il pubblico presente in una realtà parallela emozionante. Commossa Bonanno, nel corso dell’ultima replica ha voluto ricordare come dalla sua scuola siano nate realtà importanti quali la Compagnia Marvan (della quale lei stessa è direttrice artistica )- formata da allievi e ex allievi oggi professionisti - che in oltre dieci anni ha messo in scena spettacoli di teatro danza con musica dal vivo particolarmente apprezzati, il progetto “Racconti in danza” rivolto alle scuole del territorio cittadino e provinciale e varie attività di formazione e divulgazione sulla danza come disciplina composita promosse dall’associazione culturale Dis (Danza in Salute - Sicilia) e Asild (Associazione siciliana insegnanti laureati in danza della quale Bonanno è presidente); insieme a lei sul palco Aurelio Verzera, presidente della Fondazione Paolo Ferretti Ets che ha sostenuto lo spettacolo.