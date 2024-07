Messina, al via l'Horcynus Festival 2024: contaminazioni sociali e culturali fra presente e futuro nel ricco cartellone

Si svolgerà dal 18 luglio all’8 agosto la 22ma edizione dell’Horcynus Festival: tema di quest’anno è “Scegliere il domani”. L’evento, con la direzione artistica di Franco Jannuzzi e Giacomo Farina, sarà ospitato come di consueto al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro; è realizzato a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA e, negli anni, con il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, ATM - Azienda Trasporti Messina, Impresa Sociale Con i Bambini.

L'inaugurazione

Il Festival si aprirà giovedì 18 luglio alle 20 con l’intervento dei Workers Buyout della Città Metropolitana di Messina. Alle 21,30 ci sarà la proiezione in prima nazionale del film “I Quindici” di Alessandro Turchi, che racconta, attraverso la voce dei protagonisti, la nascita e lo sviluppo del Birrificio Messina, la cooperativa che ha raccolto l’eredità morale ma anche professionale dello storico birrificio cittadino non più operativo da molti anni. A commentarlo ci saranno, insieme a Turchi, Monia Alfieri e Morgan Maugeri, che seguì la vicenda fin da quando i mastri birrai del vecchio stabilimento, dopo la chiusura definitiva, decisero di investire il loro TFR, i risparmi di una vita e il loro sapere in una nuova, avventurosa attività imprenditoriale che si è concretizzata nel Birrificio Messina, divenuto un caso di risonanza nazionale e internazionale, che ha riavviato, dal basso e con successo, la produzione della birra in città. “Quella dei quindici birrai messinesi è una straordinaria vicenda di riscatto e rinascita che merita di essere raccontata, anche per immagini”, sottolinea Franco Jannuzzi presidente di Ecosmedia, che ha prodotto il documentario in associazione con EcosMed, con il contributo della FilmCommission della Regione Siciliana e l’assistenza logistica della Messina Film Commission. Tutta made in Messina la troupe tecnica, composta da Monia Alfieri, Gaetano Sciacca, Andrea Scimone e Carla Bonomo, così come la post produzione affidata a Pomona Picturese e l’ottimizzazione audio di Dalek Studio. Anche la colonna sonora è firmata dal messinese Federico Farina.