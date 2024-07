Messina, una targa in ricordo dell'incendio del 1924 che distrusse l'ex quartiere Americano

Scoperta e inaugurata la targa commemorativa del centenario dell’incendio del 10 luglio 1924, quando venne devastato l’ex quartiere Americano in baracca, che si estendeva dal torrente Zaera all’attuale via Roosevelt e dal viale San Martino alla via Croce Rossa.

La cerimonia è stata presieduta dal Sindaco Federico Basile con l'assessore alle Politiche culturali e alla toponomastica Enzo Caruso. "Questa iniziativa, d'intesa con il sindaco Basile, come altre già realizzate, - ha dichiarato Caruso - ha finalità culturali e identitarie per ricordare, soprattutto agli studenti e alle giovani generazioni, quanto avvenuto in passato. Questa targa infatti richiama una catastrofe che colpì la nostra città, ma quello fu anche un grande momento di solidarietà umana grazie all'intervento umanitario promosso dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, in favore dei sopravvissuti al terremoto del 1908".

La nuova targa, promossa dal presidente dell’Unitre di Messina Basilio Maniaci e benedetta da mons. Mario Di Pietro è stata apposta sulla facciata dell’isolato 56, angolo viale Europa - viale San Martino, lato mare.