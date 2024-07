Orto botanico di Messina: assegnato prestigioso riconoscimento dal Consiglio d'Europa

L'Orto botanico universitario di Messina "Pietro Castelli" è entrato a far parte della Rotta culturale europea delle Farmacie storiche e dei Giardini medicinali, ottenendo la prestigiosa certificazione culturale del Consiglio d’Europa. Il riconoscimento, in sinergia con l’Associazione Europea “Aromas Itinerarium Salutis”, è stato conferito secondo i criteri di certificazione stabiliti nella risoluzione Cm/Res (2023) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; una decisione confermata dal Consiglio di Direzione dell’Accordo Parziale Allargato alle Rotte Culturali (Epa) attraverso la procedura scritta del 27 giugno 2024.

Il progetto è seguito da Rosella Picone, docente Unime direttrice della struttura con i colleghi Filippo Grasso, Alessandro Crisafulli e Antonio Tavilla; Giuseppe Pandolfo del coordinamento nazionale del progetto; Simona Tardi e Maria Luisa Vazquez dell’Università della Valencia; i membri del “Patto di Rete” della Valle del Niceto.

La rotta culturale europea

L’Itinerario europeo delle farmacie storiche e giardini medicinali è un percorso unico che collega luoghi emblematici come farmacie monastiche, antiche farmacie ospedaliere e laiche, biblioteche storiche e giardini botanici e medicinali. In questi luoghi, la trasmissione della conoscenza e delle pratiche tradizionali legate all’uso terapeutico, igienico, cosmetico, rituale, artistico e culinario delle piante medicinali ha favorito per secoli il dialogo interculturale e interreligioso. Si tratta di un patrimonio naturale e culturale vivente che celebra le radici comuni europee e promuove il dialogo interculturale, l’identità culturale, la coesione sociale e lo sviluppo umano sostenibile.

L’Orto Botanico di Messina è uno dei quattro giardini medicinali d’Italia, insieme al Giardino degli Agrumi di Pescia (in provincia di Pistoia), il Giardino della Minerva di Salerno e il Chiostro del monastero delle Benedettine di Santa Cecilia a Roma c. L’elenco di farmacie storiche italiana è decisamente più numeroso e all’interno figura anche la farmacia cinquecentesca di Roccavaldina in provincia di Messina.