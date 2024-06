A Messina la solidarietà incontra il cinema e la cultura: al via Premio Adolfo Celi

Tutti in prima linea accanto al Cirs per dire no alla violenza di genere. Non a caso l’intero ricavato dall’evento sarà destinato ai progetti di formazione e avviamento al lavoro delle donne ospiti della casa famiglia e opportunamente rendicontato. Al centro, il ricordo dell’indimenticato attore messinese Adolfo Celi. Numerosi gli eventi in programma nella tre giorni dedicata al cinema. Tra questi, il 29 giugno ore 16 - Cinema Lux proiezione film “L’alibi” di Adolfo Celi e a seguire tavola rotonda con i registi Leonardo Celi, Jacopo Gassmann e Daniele Vicari, coordinata dallo storico e critico del cinema Nino Genovese. A ritirare il premio nel corso del galà serale, anche i registi Stefano Reali, Daniele Vicari e Jacopo Gassmann, lo stilista e direttore creativo di “Cavalli” Fausto Puglisi, la scrittrice e produttrice Rai Amy Pollicino, il direttore artistico del Messina Film Festival Ninni Panzera, la presidente di Taobuk Antonella Ferrara, il fumettista Lelio Bonaccorso, l’attore Amedeo Gullà della serie tv Rai “Mameli” e l’Accademia il Sistina di Messina, diretta da Massimo Romeo Piparo con i referenti Paride Acacia e Sarah Lanza. La serata sarà arricchita da due momenti curati proprio dal Sistina di Messina, presente sulla scena con 40 ballerini, che interpreteranno un medley dei musical più amati e acclamati dal pubblico, mentre il cantante Natale Munaò proporrà un omaggio musicale ad Adolfo Celi.