Il MAXXI al fianco di Taobuk con i tableaux vivants di Luigi Ontani, artista crocevia di diverse identità

Spiega Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI: «Per quanto riguarda la rigenerazione delle Torri Morandi, dove è previsto un grande allestimento finanziato da fondi Pnrr, il progetto esecutivo, realizzato dal MAXXI, assieme ai tecnici e agli architetti del Comune, ha già una sua forma. Per quanto riguarda Villa Pace, dove dovrebbe sorgere l’“academy” vera e propria, siamo in attesa di perfezionare un protocollo già esistente con l’Università».

Ecco il ponte che ci piace: «Messina è una potenziale capitale culturale di tutto il Mediterraneo, ha un’offerta culturale dignitosa ma da arricchire, e un grande fabbisogno di arte contemporanea. È il luogo naturale di un accesso, di un ponte immateriale, culturale, sullo Stretto di alto valore simbolico, da accostare a un’idea di rigenerazione urbana necessaria in città - che, non dimentichiamolo, ha conosciuto la tragedia del terremoto - in un contesto in cui diventa più facile dialogare con il Continente attraverso l’altra riva ma, soprattutto, proiettarsi, con due mari a disposizione, verso tutto Mediterraneo».

Il MAXXI è stato, anche quest’anno, al fianco di Taobuk, con il progetto espositivo «Le Ore» di Luigi Ontani. In collaborazione con il Comune di Taormina, Enel e Fondazione Oelle Mediterraneo Antico, l’opera, che è esposta da ieri a Palazzo Corvaja, dove resterà fino al 28 luglio, fa parte della collezione del museo romano ed è tra le massime espressioni della fertilità fantastica di Luigi Ontani, uno dei più influenti artisti italiani.