Marina Abramović a Taobuk: «L’amore senza condizioni ci cambierà»

Vestita di nero e senza la treccia d’ordinanza ma con i capelli sciolti, Marina Abramovic si è presentata un po’ raffreddata ma con una performance di parole e di ripetizioni. Il gioco è ripetere tre volte alcune frasi, per fissarle nella mente, nel cuore: «Ci stiamo innamorando del nostro pianeta, dobbiamo smetterla di trattarlo come se fosse spazzatura. Stiamo imparando ad amare tutti gli esseri umani. L’amore senza alcuna condizione ci cambierà. Insieme cambieremo il mondo». E spiega: «In questo momento storico, in cui l’umanità è colpita da guerre ci sono persone che hanno molte cose da dire, tra cui gli artisti. Per me è importante avere una visione d’insieme di quello che è oggi l’umanità. La guerra è sempre la morte. Sua Santità il Dalai Lama un giorno disse che se ci perdoneremo tutti, smetteremo di ucciderci. Con questo sentimento ho scritto le frasi che vi ho dedicato». Grande Marina.

Tra le condotte di vita di un artista, lei include una condizione ben precisa: «L'artista dovrebbe stare in lungo vicino a un vulcano in eruzione». E lei, in questi giorni, ha scelto l'Etna, visto che è ospite di Taobuk e ieri sera è stata la protagonista di un incontro con il pubblico, sollecitata dalla giornalista Roberta Scorranese e dal direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino. La presentazione è quella che scrive nella sua autobiografia: «Attraversare i muri»: «Vengo da un luogo oscuro. La Jugoslavia postbellica, dalla metà degli anni Quaranta alla metà degli anni Settanta. Una dittatura comunista, a capo della quale c'era il maresciallo Tito. Una continua carenza di ogni cosa, e grigiore ovunque. È una caratteristica del comunismo e del socialismo: una specie di estetica del brutto assoluto. La Belgrado della mia infanzia non aveva nemmeno la monumentalità della piazza Rossa di Mosca».