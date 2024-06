Messina, al liceo Maurolico il premio nazionale "Un giorno in Senato"

Il liceo classico Maurolico si aggiudica il premio nella 19ma edizione del concorso nazionale “Un giorno in Senato”, indetto dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito. La prima volta per un Istituto scolastico messinese insignito del riconoscimento grazie al progetto di legge presentato dalla classe IVC coordinata dai docenti Olga Zappalà e Daniele Ialacqua dal titolo “Disposizioni per un’educazione e formazione antisismica capillare su tutto il territorio nazionale”; la classe ha seguito nel corso dell’anno scolastico le varie fasi dell’iter legislativo interagendo con la piattaforma digitale del Senato. Una grande soddisfazione per la dirigente Giovanna De Francesco per “il riconoscimento del Senato che si aggiunge ai tanti riconoscimenti e premi ottenuti nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 per le varie attività didattiche e culturali dell'istituto”, come lei stessa ha dichiarato.