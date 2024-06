Messina, il boato del "Franco Scoglio" per Geolier

Campione di incassi del rap italiano, secondo a Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, già certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, Geolier (Emanuele Palumbo) è allo Stadio Franco Scoglio di Messina per iniziare il tour “Geolier Live 2024”, che lo porterà in giro per i principali festival nazionali.

Primo appuntamento del cartellone del Comune “E-State a Messina”, la tappa messinese rappresenta una sorta di prova generale per i concerti già sold out che l’artista di Secondigliano terrà dal 21 al 23 giugno prossimi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il suo repertorio fra storie di strada e d’amore, crudezza e intimismo, denuncia sociale di ispirazione autobiografica e sentimenti, è molto apprezzato dai giovanissimi di cui interpreta sentimenti e conflitti interiori. Ingresso sul palco tra i boati del pubblico, con l’apertura di “Per sempre”, prima traccia dell’ultimo album “Dio lo sa”, uscito il 7 giugno scorso per Warner Music Italy, che lo vede duettare con artisti dal calibro di Lazza, Sfera Ebbasta, Ultimo ed altri.