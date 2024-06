Tutto pronto per il concerto a Messina: Geolier vuole "infiammare" il San Filippo

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è già arrivato a Messina, dove è tutto pronto per la prima tappa del tour del cantante napoletano che esordirà live il 15 giugno allo stadio San Filippo, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).

Il Servizio mobilità urbana del Comune ha già disposto limitazioni viarie in zona stadio e areee limitrofe, al fine di garantire in sicurezza l’afflusso e soprattutto il deflusso degli spettatori. Disposti inoltre, con ordinanza sindacale i divieti a tutela dell’incolumità pubblica di vendita di alcolici, bottiglie di vetro e lattine, e vietato il commercio itinerante nell’area interessata all’evento.