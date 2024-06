“La formica vagabonda” di Emilio Isgrò fa tappa a Milano

Il viaggio è cominciato a San Pier Niceto il 22 luglio scorso, quando il comune collinare tirrenico in provincia di Messina aveva assegnato la cittadinanza onoraria a Emilio Isgrò, l’artista concettuale nato a Barcellona Pozzo di Gotto (il nonno paterno era di San Pier Niceto), diventato famoso in tutto il mondo per le sue “cancellature” e noto anche come drammaturgo, poeta e scrittore.

Adesso il grande tir, lungo 17 metri «che trasporta una formica», apparso per la prima volta in quell’occasione, è di nuovo in moto verso Basilea, in Svizzera. Dopo essere stato in sosta nei pressi della Galleria d’Arte moderna e contemporanea di Roma in occasione dell’iniziativa “Artista alla Gnam, Emilio Isgrò protagonista 2024”, quella che possiamo definire un’opera d’arte concettuale semovente, dal titolo “La formica vagabonda”, oggi farà tappa a Milano, alle 10, nei pressi della Triennale, davanti al grande monumento di cui è autore lo stesso Isgrò, “Il Seme dell’Altissimo”, in piazza Alemagna.