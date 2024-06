Messina alla riscoperta dei propri tesori nella Notte Mariana

Una “Notte” all’insegna della cultura volta non solo a far scoprire e riscoprire alcuni luoghi della città, ma anche per far rivivere le origini del culto e la profonda devozione dei messinesi nei confronti della loro Patrona, la Madonna della Lettera. Ancora una volta la “Notte Mariana”, giunta alla II edizione, ha riscosso grande successo confermandosi un appuntamento di qualità vissuto all’insegna della partecipazione grazie all’apertura straordinaria di chiese e monumenti del centro storico che hanno ospitato concerti, mostre e conferenze, con il coinvolgimento di enti, istituzioni e associazioni.

Un contenitore culturale di ampio respiro, riproposto dopo la prima entusiasmante edizione del 2023, promossa in occasione del trentennale di fondazione del Centro interconfraternale diocesano. L’iniziativa, in onore della Madonna della Lettera, è stata curata dal Cid, presieduto da Fortunato Marino con don Vincenzo Majuri, direttore dell’Ufficio diocesano per le Confraternite e assistente spirituale del Cid in sinergia con l’Arcidiocesi e la Basilica Cattedrale, di cui è delegato arcivescovile don Roberto Romeo.