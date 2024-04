"Sono un figlio" sbarca a Messina: Ron porta in scena emozioni e musica al teatro Vittorio Emanuele

Ron, il celebre cantautore, ha portato in scena a Messina il suo nuovo tour teatrale, ispirato all'album "Sono un figlio", uscito lo scorso autunno. Con 70 anni appena compiuti, ha scelto una dimensione intima per riunirsi con il suo pubblico, offrendo una performance calda e coinvolgente nella cornice del teatro Vittorio Emanuele. Il concerto è stato arricchito dalla presenza di giovani talenti, come Santoianni, che hanno collaborato all'album.

Grazie al regista Stefano Genovese messi in scena anche momenti confidenziali in cui Ron ha condiviso aneddoti e parti inedite della sua vita artistica, incluso il suo legame con Lucio Dalla.

Sul palco, Ron è stato accompagnato da un ensemble di musicisti nell'esecuzione sia delle nuove canzoni dell'album che dei suoi successi più iconici, come "Una città per cantare".