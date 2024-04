Grande festa a Tripi, celebrata l'antica Abakainon

Una radiosa giornata di primavera e il suggestivo sfondo del mar Tirreno hanno fatto da cornice alla celebrazione dell'antica Abakainon. Si sono riuniti a Campogrande autorità, rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica: la prefetta di Messina Cosima Di Stani, il procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera, la senatrice Dafne Musolino, l’assessora regionale Elvira Amata, il prorettore dell’Università di Messina Giuseppe Giordano.

Dopo i saluti del sindaco Michele Lemmo, il cui entusiasmo per le recenti scoperte ha contagiato i presenti, sono intervenuti la soprintendente ai Beni culturali di Messina Mirella Vinci, Giuseppe Natoli, la direttrice scientifica degli scavi Maria Ravesi che ha fatto il punto sui risultati preliminari che hanno visto restituire alla luce l'imponente stoà e le sue vicende nel corso dei secoli, dall'epoca d'oro di Abakainon alla sua caduta per mano dei romani che vollero punirla per la sua alleanza con Cartagine.

Sono poi seguiti gli interessanti interventi del professor Daniele Castrizio che ha delucidato sulle oltre cento monete, databili dal periodo cartaginese al VI secolo d.C., scoperte durante le operazioni di scavo che testimoniano la florida economia della città e gli scambi commerciali con tutti i paesi del Mediterraneo.

È stata poi la volta del professor Dario Piombino-Mascali che ha svelato il mistero della sepoltura rinvenuta a gennaio. In precedenza , era stato il procuratore Verzera a spiegare che al ritrovamento del teschio, il sito è stato subito “cristallizzato” per effettuare le analisi forensi, volte ad escludere si trattasse di una vittima di lupara bianca. Il ritrovamento del pentanummo di Giustiniano I però lo escluderebbe, e sono quindi potute proseguire le analisi e il diseppellimento dello scheletro. Dalle analisi effettuate finora emerge che doveva trattarsi di un pastore di circa 20-40 anni morto per circostanze ancora allo studio e sui quali a breve si avranno i risultati dell'analisi al radio carbonio in corso presso l'ateneo di Belfast.