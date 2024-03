Messina, gli studenti dell'Archimede "Polemicamente" in teatro: un successo

Anche quest’anno il Laboratorio teatrale del Liceo “Archimede” ha ottenuto uno strepitoso successo con la messa in scena del grande teatro classico. Gli studenti si sono cimentati in una contaminazione di tragedia e commedia dall’originale titolo “Polemicamente”, adattata, integrata e sceneggiata dalla prof.ssa Francesca Spadaro, regista dell’opera e referente del progetto PTOF “Attori non si nasce, si diventa".

Un progetto fortemente inclusivo, vista anche la presenza di studenti del gruppo H, supportati dal Team di sostegno nelle figure dei docenti Maria Santacaterina , nel ruolo di Referente , di Federica Finocchiaro e di Antonino Gemellaro. Polemicamente da “polemos” che in greco significa guerra, tema centrale di ambedue le azioni teatrali, ma polemicamente anche nel senso di essere polemici nei confronti della violenza efferata dei conflitti, di muovere insomma guerra alla guerra.

Una tragedia, le “Troadi” di Euripide e una commedia, la "Lisistrata” di Aristofane, che hanno per protagoniste le donne; nella tragedia, donne vinte, devastate nella patria, negli affetti più cari e nella dignità; nella commedia, l’utopia: le donne guidate da Lisistrata, il cui nome etimologicamente significa "Colei che scioglie gli eserciti" organizzano uno sciopero, privando i mariti delle gioie coniugali, per porre fine alla guerra. Sono gli anni della guerra del Peloponneso in cui Cittadini maschi vengono massacrati e donne e bambini ridotti in schiavitù per decisione punitiva di Atene. Due opere potenti che parlano all’oggi funestato da illogici conflitti, in cui la retorica e i facili entusiasmi cedono il posto all’orrore e alla sete mai sedata di pace. Un’ennesima prova di elevato spessore culturale del Liceo messinese, guidato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Laura Cappuccio. Di seguito gli studenti protagonisti dell’opera teatrale: Riccardo Morabito, Clarissa Aloisio, Martina Arcadi, Alessia Licciardelli, Riccardo Masso, Emanuele Terranova, Federico Guerrera, Andra Tufaru, Ilaria Sturniolo, Alessandro Ciprandi, Piergiorgio Rizzo, Giulia Gallina, Ginevra Busacca, Luca Giannetto, Laura Lisanti, Giulia Pia Perdichizzi, Anna Vladimirova, Gabriele Picciolo, Francesca Bacanu, Federica De Benedetto, Laura Galletta, Emma Innocca, Alessandra Morabito, Amalia Muscarà, Miriam Nastasi, Sara Zito, Emanuele Pilato, Alessandro Scimone, Emmanuel Visicaro, Pierferdinando Orlandi, Dario Arena, Edoardo Guanta, Manfredi Sottile, Emanuel Calabrese, Riccardo Rotondo, Christian Runci, Siria Cucinotta, Kristel Lentini.