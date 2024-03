Messina, "l'omicidio" sul viale San Martino? Ecco cosa c'è dietro la sagoma de "La poesia è morta"

Dietro quell'installazione c'è la scintilla di Daniele Mircuda , un giovane poeta e collagista messinese che ha chiamato a raccolta diversi cittadini e artisti coinvolgendoli in un'iniziativa d'impegno culturale e civile battezzata “MessinVersi”. Col supporto del performer e attore Lelio Naccari e di Bianca Savasta, curatrice di una mostra in programma è stato lanciato l'evento, alla cui realizzazione hanno contribuito e stanno contribuendo in tantissimi: i nomi verranno svelati man mano che si avvicinerà la data dell'evento.

Una sagoma a terra, simile a quella disegnata dai Ris dopo un omicidio, in pieno viale San Martino, con scritto “LA POESIA E' MORTA?” . In molti vedendo l'installazione si sono chiesti cosa fosse. A dare qualche indiscrezione una pagina social di Instagram promossa proprio sul "luogo del delitto".

L'iniziativa è stata illustrata a Cristiana Carbone, coordinatrice degli eventi del mercato coperto Muricello che se n'è innamorata. . Così, per celebrare in modo concreto e creativo la giornata della poesia e l'arrivo della primavera è stato messo in piedi il primo contest artistico culturale che si svolgerà il prossimo 21 marzo e avrà come location lo storico mercato cittadino.