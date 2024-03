Le “Primavere elleniche”, Giardini Naxos celebra le sue origini greche

L’idea è chiara. Anzi chiarissima: creare appositamente una rete di città di origini elleniche, fondate da coloni provenienti dalla Calcide Eubea. Ma non solo. Favorire sinergie con queste città che condividono le stesse radici storiche e culturali e renderle oggetto di un evento che possa richiamare un turismo internazionale.

Per Fulvia Toscano, ideatrice della rassegna letteraria NaxosLegge e attualmente assessora alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Giardini Naxos, è questo l’obiettivo delle cosiddette “Primavere elleniche”, evento che si terrà domani e il 17 marzo, nel Parco archeologico di Naxos-Taormina, promosso in collaborazione con quest’ultimo e con la Comunità ellenica dello Stretto e la Camera di Commercio italo-cipriota. Un'iniziativa di notevole importanza, che si ripresenterà ogni anno, e che nell’edizione 2024, la prima in assoluto, vedrà la presenza dei quattro sindaci di Catania, Giardini Naxos, Messina e Lentini, che saranno protagonisti, dato che le loro città vantano origini greche calcidesi. Ma saranno, tra l’altro, presenti anche i direttori dei Parchi delle realtà coinvolte, soprintendenti, archeologi e studiosi di questa materia, oltre alla sindaca di Kalkida, in Grecia, Elena Vaka.