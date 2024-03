“Film Festival”, una vetrina per Milazzo

“The Steak”, origine Iran , di Kiarash Dadgar Mohe, ha vinto il concorso internazionale di cortometraggi del Milazzo Film Festival. La produzione è stata premiata con lo “Scarabeo d’Argento” per “l’essenziale ed impressionante potenza dello sguardo della macchina da presa che si fonde al nostro sguardo, quello di un comune passante che, un giorno qualunque, sceglie di fermarsi ad osservare ad una finestra”.

La premiazione dei corti è stato l’ultimo atto della 10.ma edizione di una manifestazione che, mai come quest’anno, si è rivelata una straordinaria vetrina promozionale per la città del Capo. Le maggiori testate nazionali e televisive hanno infatti attenzionato il Festival che, oltre ad accogliere grandi attori, ha offerto retrospettive, anteprime nazionali ed un focus sulla sostenibilità.

Merito degli organizzatori (Antonio Napoli, Marco Vitale, Antonio Nunzio Isgrò) ma, soprattutto, dei due direttori artistici, Caterina Taricano e Mario Sesti.