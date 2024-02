Ombre e luci, al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in mostra le fotografie di Diego Rotella

rientra nella selezione a numero chiuso della Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volontè”, dove tre anni dopo si diploma specializzandosi in Montaggio della scena. Fra i nomi dei suoi docenti spicca quello del noto montatore Marco Spoletini , vincitore, fra gli altri premi, di due David Donatello. Con Spoletini, a fargli da mentore e maestro, Rotella partecipa da assistente al montaggio a due film: “Made in Italy”, per la regia di Luciano Ligabue e “Non ci resta che il crimine”, diretto da Massimiliano Bruno.

Nel suo curriculum si annoverano in particolare due mostre: la prima “Leben mit – Der utopie” al Maximilians forum di Monaco di Baviera; la seconda a Villa Torlonia, nei locali dell’ambasciata tedesca, dove i suoi lavori sono stati ospiti dell’atelier del fotografo Benedict Esche. Con quest’ultimo, Rotella sta ora collaborando all’uscita di un libro fotografico. Come freelance video-maker ha lavorato inoltre con la casa discografica Honiro in numerosi video di rapper all’interno del panorama della musica urban sperimentale, partecipando a trasferte in varie città d’Italia.

Innumerevoli i lavori di Rotella, video e servizi fotografici, per attività commerciali della capitale, feste ed eventi privati. È stato inoltre ideatore e creatore del logo ONCA, brand di abbigliamento italiano nato nel 2019. I suoi frequenti viaggi in città europee, soprattutto Londra e Barcelona, hanno contribuito a fare del suo obiettivo un “occhio” coerente che riesce a catturare la bellezza in ogni istante, in ogni soggetto del quotidiano: ogni suo scatto racconta con passione una storia che va al di là dell’apparenza. Attualmente esercita la professione di fotografo e film-maker professionista freelance nella capitale, non disdegnando trasferte all’estero.