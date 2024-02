Nebrodi, il verismo della natura nel nuovo cortometraggio “Separati mai” di Angelo Faraci

I territori dei Nebrodi e il rapporto fra uomo e natura come medicina per l’anima, i tratti salienti di “Separati mai”, nuovo corto di Angelo Faraci, già nelle selezioni ufficiali della prestigiosa rassegna Lift-Off Global Network (America, Regno Unito e Germania).

Dopo Montalbano Elicona in “Provvidenza” (2022) e Sant’Angelo di Brolo in “Pietrazita” (2023) – entrambi secondi al Premio Sorriso Rai Cinema Channel a Tulipani di Seta Nera – il regista palermitano riporta sul grande schermo gli splendidi paesaggi della provincia del messinese con una vicenda ambientata in una Sicilia magica e bucolica degli anni ’60.

La storia, di forte impatto, vede protagonista Carmelina, una bimba chiusa in un mutismo che la accompagnerà per tutta la vita, dopo il traumatico incontro con un pedofilo (cameo dell’attore catanese Antonello Puglisi).

Il nonno (l’attore di San Giorgio Stefano La Rosa) le regala un cavallo nero che diventerà per la ragazza l’unica fonte di benessere psichico. Brave le interpreti della protagonista nelle varie tappe della vita, a cominciare dall’esordiente Erika Mangano, di Rometta, col ruolo di Carmelina da piccola, l’influencer brolese Rosita Di Luca Cardillo con quello da adulta e, da adolescente, Chiara Canduci, di Ficarra, giovane promessa dell’ippica e figlia di Salvatore, addestratore del cavallo in scena. Una vicenda che, oltre alla delicata tematica principale, porta sullo schermo una narrazione diversa della Sicilia, mettendo in primo piano il rapporto fra uomo e animale più tipica delle produzioni estere e regalando un toccante finale aperto alla speranza.