Il messinese Giampiero Cicciò e l’arte di far crescere il teatro giovane

Non si tratta soltanto di “farlo”, il teatro, da bravissimo attore e originale regista, ma proprio di farlo crescere, come progetto collettivo di cui la comunità ha un estremo bisogno, a partire dalle compagnie giovani in cerca di spazio e opportunità, soprattutto dopo la terribile pausa degli anni della pandemia, che nei settori dell’arte dello spettacolo ha colpito durissimo. E per questo oggi a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, sarà premiato il messinese Giampiero Cicciò. Il progetto di cui è ideatore e direttore artistico, «Strade Diverse Festival», è risultato vincitore nella sezione Teatro dell’iniziativa del Comune di Roma «Generazione Cinema e Teatro». La sezione Cinema è stata vinta da Fabrique du Cinéma, nato nel 2011 come evento organizzato da giovani lavoratori del cinema e poi diventata un’importante rivista di settore. Cicciò riceverà un riconoscimento per il suo impegno nello scoprire e valorizzare giovani talenti dello spettacolo dal vivo, attraverso le due manifestazioni di cui è direttore artistico a Roma: «Festival inDivenire» e, appunto, «Strade Diverse Festival», organizzato dall’associazione teatrale culturale Saltimbanco. L’attore e regista presenterà le sette compagnie che hanno partecipato alla prima edizione del Festival, andata in scena nello Spazio Diamante di Roma nel dicembre scorso.

I progetti in gara – con registi e attori tutti under 35 – sono stati selezionati soprattutto per gli argomenti affrontati e la qualità dei testi, sulla scorta della visione d’una società accogliente, che contrasta muri e pregiudizi e mette sempre al centro l’umanità. Tre delle giovani compagnie teatrali sono risultate vincitrici (in giuria, oltre a Cicciò, Annalisa Canfora, Gianni Guardigli e Luciano Melchionna): «Memorie di un dissociato» scritto, diretto e interpretato da Matteo Bergamo; «Futtifuttitinni ma non ti fari futtiri», scritto da Tommaso D’Alia, Valerio Castriziani, Giovanna Malaponti, regia Tommaso D’Alia, con Valerio Castriziani e Tommaso D’Alia; «Le nostre folli capriole nel sole», scritto e interpretato da Iulia Bonagura ed Emanuele Baroni, che ha curato la regia. Bellissimi progetti, che hanno avuto col Festival la loro giusta opportunità. Ma Cicciò, intanto, continua con la sua prima, e fondamentale, passione: calcare il palcoscenico, secondo gli insegnamenti dei suoi maestri.