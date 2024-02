Febbraio 1783, Goethe e il terremoto in riva allo Stretto di Messina

Il 5 febbraio 1783, alla diciannovesima ora circa, cioè 48 minuti dopo mezzogiorno, “Messina cadde in un baleno, e fu tutt’uno il vederla in piedi e vederla interamente rovinata. Uno spaventevole rombo, o fragore, somigliante allo sparo di un tuono, è stato foriero di un orribile tremuoto”. Così raccontò l’abate Alberto Corrao in “Memoria sopra i tremuoti di Messina accaduti in quest’anno 1783”. Wolfang Goethe, che era un sensitivo, percepì quel sisma, in una notte stranamente quieta e afosa, a Weimar. Si desto all’improvviso e chiamò il domestico. “Senti”, gli disse, “è avvenuto un terremoto…”. Ricorrendo ora quella data funesta, vogliamo citare “Cartografia di un terremoto: Messina 1783”, volume fondamentale apparso nel 1988, autori Nicola Aricò, ed Enrico Bellantoni, Giovanni Molonia e Giuseppe Salemi. Si tratta di un “numero speciale” della rivista internazionale “Storia della città”, di Electa, pubblicato in occasione dell’ottantesimo anniversario del terremoto del 1908. È un volume sapientemente curato, che consiste essenzialmente “di una cartografia precisa e analitica delle trasformazioni urbanistiche di Messina negli ultimi due secoli”. A partire, appunto, dal terremoto del 1783.

“Non credo di cadere in fallo”, considerava Corrao, “chi fisserà la durata della scossa allo spazio di tre minuti all’incirca… Tutti i cittadini videro ben tosto morte che sovrastava loro sul capo”. Alla prima, seguirono diverse altre scosse di varia intensità…”. Grida e lamenti in ogni angolo della città, ovunque sepolti vivi imploranti soccorso”. Nella spiaggia del porto di Messina, ma anche nelle campagne, si formarono estese fenditure. Il suolo s’abbassò specialmente intorno al porto; nell’area falcata, presso la Lanterna, dal terreno aperto in più punti si levarono intensi getti d’acqua; e s’allargavano intanto le piaghe del saccheggio. Danni immani anche in Calabria, soprattutto tra Pizzo e Siderno. Bisognò attendere a lungo perché la calma tornasse nelle zone colpite. Infatti i terremoti continuarono a infierire, “sovvertendo le terre medesime”, scrisse Pietro Colletta in Storia del reame di Napoli, “portando allo scoperto materie e uomini giorni avanti sotterrati”. La Natura sembrò infine placarsi due anni dopo quel cupo 5 febbraio.