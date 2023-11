La milazzese Sonia Lo Giudice è la nuova voce jazz dell’Orchestra del Conservatorio Verdi di Milano. Un riconoscimento per la diciottenne che assieme alla sorella Zaira (di un anno più giovane) compone il duo Out Offline.

Pur essendo giovanissime, le due musiciste hanno partecipato negli anni a molti percorsi formativi con alcuni dei professionisti di maggior spicco del panorama italiano (Fabio e Ivan Lazzara, Luca Pitteri, Albert Hera, Manuel Frattini, Paola Folli, Rossana Casale, Barbara Cola, Mogol, Beppe Vessicchio, Serena Brancale e tanti altri). Entrambe studentesse del conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, si sono esibite in diverse manifestazioni musicali e contest di rilevanza nazionale ed internazionale. Quest’anno si sono state semifinaliste a “Una Voce per San Marino”. L’1 dicembre uscirà il nuovo singolo Cicatrice allo Specchio.

Out Offline nasce con l’intento di mettere a frutto la vena creativa di entrambe le componenti attraverso un percorso caratterizzato da una frizzante e sofisticata contaminazione di stili spaziando tra le sonorità della musica elettronica, i colori del jazz, la vivacità della fusion, l’imprevedibilità e le reminiscenze dell’R&B.