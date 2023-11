Messina, parte la “Settimana della lingua siciliana”. Tante iniziative in programma

Questa mattina hanno preso il via gli undici appuntamenti organizzati dall’Arb di Davide Liotta per la Settimana della Lingua Siciliana. Undici appuntamenti in cui sarà protagonista la nostra lingua e il rapporto che abbiamo con essa a livello istituzionale, scolastico e artistico. E questo in vista della giornata della Lingua siciliana che verrà celebrata con un convegno a Bruxelles il 7 dicembre nella sede del Parlamento europeo.

La kermesse si aprirà questo pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli Point con la presentazione del libro di Biagio Guerrera Casa munnu, a dialogare con l’autore l’editrice Katia Pastura. Il 28 alle 10 nella Sala Sinopoli del Teatro V. Emanuele si terrà organizzato dal Liceo Classico La Farina l’incontro “Il Siciliano, l’animo di un popolo”, in cui si terranno due laboratori, uno musicale a cura della dirigente Caterina Celesti e uno teatrale a cura di Giuseppe Crescenti. Interverranno anche Orazio Miloro, Giacomo Farina, Filippo Cavallaro, Lucrezia Piraino, Dario Tomasello e Lorenzo Sciajno.

Il 29 a Salina i ragazzi della terza media di Malfa-Salina dell’Istituto comprensivo Isole Eolie metteranno in scena, a cura delle prof. Mirella Fanti e Teresa Oliviero, tre scenette satiriche “Lavori pubblici a Salina”.

Sempre il 29 alle 18 nella libreria Mondadori Bookstore, prendendo spunto dal libro Si cunta e s’arricunta di Lino Soraci, si parlerà dell’importanza della lingua siciliana nella produzione editoriale attuale. L’incontro è curato da Viviana Montalto e vedrà gli interventi di Sergio Todesco, Gianluca Buttafarro, Paola Savoca, Tina Merlino e padre Antonio Di Vincenzo.

Il 30 alle 9.30 nell’aula magna del Liceo Classico Maurolico si parlerà di Usi della Lingua siciliana, del dialetto dello Stretto, del siciliano delle canzoni e di antologie di poeti siciliani. A curare l’evento la dirigente Giovanna De Francesco. Interverranno Daniele Macris, Carmelo Lupini, Mario Sarica, Annamaria Celi e Sergio Foscarini.

Sempre il 30 alle 19 allo Spazio Lilla si esibirà il prof. Peppino Restifo nel ricordo di Rosa Balistreri ci intratterrà con la sua proverbiale verve su fatti e arrembaggi avvenuti nei casali di tramontana, in particolare ad Acqualadroni rimasti nella memoria dei canti, dei cunti e della lingua siciliana. Nella stessa serata e sempre allo Spazio Lilla, alle 20.30, si parlerà della traduzione dell’Odissea in siciliano di Rosa Gazzara, nell’ambito del laboratorio teatrale “Dal canto al cuntu” sui versi in siciliano del XII canto dell’Odissea, che tiene per il secondo anno consecutivo Vincenzo Tripodo.

Il primo dicembre alle 10 alla sede della Fondazione Albatros Its Academy la presidente Antonella Sidoti introdurrà Anna Martano che ci parlerà della riscoperta della lingua siciliana nella pasticceria storico-tradizionale attraverso i versi del poema “Li cosi duci di li Batii” di Giovanni Meli. Nel pomeriggio alle 18 allo Spazio Lilla si parlerà della poetessa dello Stretto Maria Costa. E lo faranno Marcello Mento e Sergio Todesco.

Il 2 dicembre alle 21 allo Spazio Lilla Vincenzo Tripodo proporrà “La minata di li dei”, componimento erotico di Micio Tempo. Lo spettacolo è vietato ai minori di 18 anni.

Concluderà la kermesse la conferenza-spettacolo “Il siciliano, una lingua per la musica” che si terrà a Villa Cianciafara a cura di Amedeo Mallandrino, relatrice la prof. Alba Crea. Si esibiranno i cantanti Roberta Fazio, Giusy Costa, Martina Di Paola, Giorgio Midiri e Nazzareno De Benedetto. Tutti gli eventi sarà possibile seguirli su Todo Modo.