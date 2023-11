Nuovo concerto dei Negramaro a Messina. Lo show il 3 luglio al Franco Scoglio. Nei prossimi giorni altri annunci

A grande richiesta, si aggiunge una nuova tappa al viaggio che i Negramaro faranno per l’estate 2024 negli stadi italiani: non poteva, infatti, mancare la Sicilia a cui la band è da sempre legatissima. L’appuntamento sarà allo stadio Franco Scoglio di Messina il prossimo 3 luglio. Al lancio dell’ufficialità dell’evento, a poco meno di un anno dall’esibizione della band salentina a piazza Duomo del 29 dicembre scorso, il sindaco Federico Basile commenta: “accogliere nuovamente a Messina i Negramaro è motivo di grande soddisfazione. L’evento live allo stadio Franco Scoglio in programma per la prossima estate messinese rappresenta un ulteriore tassello per implementare la nostra visione strategica nell’ambito del piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi, finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di una Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico”.

“L’annuncio di un nuovo concerto, quello dei Negramaro per l’estate 2024, dopo quello di Ultimo il 28 giugno e di Zucchero del 30 giugno prossimi, rappresenta - aggiunge l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – la volontà di questa Amministrazione di programmare un percorso, nel contesto del brand Messina Città della Musica e degli Eventi, che tiene insieme cultura, turismo e attrattività della Città per ampliare il nostro ambito d’azione, creare un indotto economico per offrire al nostro territorio ricadute positive e sempre maggiore visibilità oltre lo Stretto”.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina.

Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi per il 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Tre stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina.

La band è reduce dal trionfo dei festeggiamenti del suo ventennale che l'ha vista impegnata nel lungo tour estivo N20, un sold out dopo l’altro in tutte le date, e con l'uscita del docufilm evento, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, “NEGRAMARO BACK HOME - ORA SO RESTARE”, realizzato in occasione del N20 BACK HOME, la grande festa in musica sold out che si è tenuta lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce) con gli amici che hanno accompagnato il loro viaggio artistico: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello che con performance inedite e spettacolari hanno ripercorso la storia del gruppo realizzando un’esperienza che ha valicato i confini del concerto.

I biglietti per la nuova data del 3 luglio, saranno disponibili su TicketOne in presale per il fanclub a partire dalle ore 11 di mercoledì 22 novembre; e per tutti dalle ore 11 di giovedì 23 novembre, sempre su TicketOne. Radio Italia è la Radio Ufficiale di “Stadi 2024” dei Negramaro; Urban Vision Official Content Partner di “Stadi 2024” dei Negramaro; e Frecciarossa è Treno Ufficiale di “Stadi 2024” dei Negramaro.

Gli altri concerti: un'estate in note

Il concerto dei Negramaro si aggiunge a quelli di Ultimo del 28 giugno e di Zucchero del 30 giugno. Ma non saranno gli unici tre concerti estivi al "San Filippo". L'Amministrazione comunale è sul punto di chiudere altri due eventi che porteranno a Messina, altri artisti amatissimi dal pubblico.