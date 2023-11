Barachini a Messina "intervistato" dai giovani di Sicilia e Calabria inaugura la GDS Academy: fate domande, siate protagonisti

«L’Intelligenza artificiale farà parte del nostro futuro e probabilmente migliorerà tanti processi. Sul tema della creatività e dell'informazione c'è attenzione allo sviluppo del meccanismo che sicuramente richiede un ecosistema sicuro, con controllo umano e responsabilità, facendo in modo che non possa sostituire il lavoro delle persone». A dichiararlo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, protagonista a Messina dell’evento inaugurale della GDS Academy, il ciclo di attività multimediali interattive promosse da Società Editrice Sud per il mondo dell’istruzione. Consolidato infatti è il percorso di media literacy condotto dal Gruppo attraverso le sue due testate, Gazzetta del Sud, con l’inserto Noi Magazine, e il Giornale di Sicilia, con l’inserto GDScuola, nel solco dell'impegno per le giovani generazioni della Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della Ses.

“Informazione di qualità, tra nuovi media e intelligenza artificiale” il tema del dibattito, tenutosi nell'auditorium di Ses stracolmo di giovani, e introdotto dal presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante, nel corso del quale Barachini ha dialogato con studentesse e studenti delle scuole siciliane e calabresi e dell’Università di Messina intervenuti in presenza e da remoto.

Morgante: parità legislativa nel settore dell'informazione

«Oggi la sfida dell'informazione di qualità è diventata tanto vitale quanto difficile - ha affermato il presidente Morgante introducendo l’evento - Dopo i social e le fake news è arrivato il tempo dell'intelligenza artificiale: sono temi che ci stanno particolarmente a cuore perché il Gruppo SES ha come socio di maggioranza assoluta la Fondazione Bonino Pulejo, ente non profit, che da 52 anni dedica tempo e risorse alla formazione dei giovani, dalle scuole alle università. I nostri quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, i siti, le tv e le radio del Gruppo servono anche a questo, informazione ma anche formazione. Noi vogliamo continuare in questa nostra missione, con l'aiuto dei nostri lettori, degli inserzionisti, a cui va il nostro grazie, così come al DIE, che garantisce un adeguato sostegno alle realtà come la nostra».

«L'informazione - ha proseguito il presidente - è libera quando i bilanci sono in ordine. Ci auguriamo, al contempo, per guardare con più serenità al futuro, che si continui sulla strada della difesa del diritto d'autore, contro la pirateria di qualunque genere, che viola la proprietà intellettuale, e che si vada verso una riforma della Legge sull'editoria che metta su un piano di parità legislativa tutti gli attori dell'informazione, in tempi in cui si combatte con le querele predatorie e con lo strapotere dei giganti della rete che drenano la gran parte delle risorse pubblicitarie».

Ad accogliere il sottosegretario, anche la consigliera d’amministrazione della Fondazione Bonino Pulejo Margherita Leto, il vicepresidente di Ses Giuseppe Ilacqua, il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano, con la segretaria di redazione Daniela Cacciola, assieme a colleghe e colleghi delle redazioni (giornale cartaceo, sito web, tv e radio) e con Giacinto Pipitone, componente del Cdr del Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano.

Intelligenza artificiale da "umanizzare"

Tante e articolate le domande poste da studentesse e studenti a Barachini, nel corso del lungo dibattito moderato dalla vicecaposervizio di Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy e dell’inserto Noi Magazine, nel quale si è spaziato a tutto tondo sui temi dell’informazione di qualità visti da menti giovani ma animate da un interesse consolidato. Dal diritto all’informazione e alla libertà di pensiero e di espressione sancita dalla Costituzione e riportata nello Statuto delle Consulte studentesche, all’attendibilità delle notizie legata all’accesso alle fonti, al trattamento dei dati fra responsabilità e implicazioni etiche. Ricorrenti i timori su una "sostituzione" dell'IA rispetto all'essere umano e su un appiattimento intellettivo individuale e generale derivante da un accesso troppo facilitato ai contenuti, dalla scuola al mondo dell'informazione.

«Siete voi la generazione dell’intelligenza artificiale - ha affermato Barachini, giornalista professionista con lunga esperienza a Mediaset e alla seconda legislatura da senatore - Siate creativi, mai omologati, ciò che fa la differenza nel mondo della comunicazione è l’originalità», ha sottolineato parlando ai giovani “occhi negli occhi”, con un linguaggio diretto, accattivante, restituendo l’attenzione ricevuta, colpito dall’entusiasmo e da quella incontenibile voglia di “restare umani” che rende speciale una crescita culturale pure supportata dall’innovazione tecnologica. E al termine dell'incontro un grande abbraccio corale, con le foto ricordo all'interno dell'auditorium e nel piazzale del polo aziendale, animato da voci e sorrisi per un ospite così importante, che ha saputo ascoltarli. Un dialogo intenso, scandito da domande pertinenti e ragionate, frutto di una riflessione profonda condotta nelle scorse settimane assieme a docenti e dirigenti quale parte integrante del percorso di consapevolezza e partecipazione del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, nell’ambito del quale si è sviluppata l’Academy, rendendo i giovani protagonisti.

#CrescereConLeNews, l'hastag del Dipartimento

E grandissima è l’attenzione rispetto al dialogo con i giovani, come dimostra l’iniziativa lanciata in occasione dell’evento di Messina sui social del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con l’hastag #CrescereConLeNews, finalizzato a stimolare nei giovani il ragionamento e la produzione di contenuti sul tema.

L'importanza della partecipazione dei giovani, anche con il voto

Nel corso dell’evento, al quale hanno partecipato le consulte studentesche calabresi e messinesi, i giovani della Scuola di eccellenza dell’Università di Messina e la redazione di UniversoMe, la testata giornalistica studentesca dell’Ateneo peloritano che ha intervistato a margine il sottosegretario, spazio alla riflessione sull’importanza della rappresentanza studentesca nel dibattito interistituzionale della tutor della Consulta provinciale di Messina Emilia Pace e sul rapporto fra l’esercizio del diritto di voto e l’informazione. Un momento intenso, nel segno della partecipazione democratica coltivata sin dai banchi di scuola, con la testimonianza affidata a Chiara, studentessa del Liceo Borrelli di Santa Severina, in provincia di Crotone, presente a Messina assieme a 50 tra compagni e compagne, assieme ai docenti, nell’ambito del percorso di PCTO con Ses. La studentessa ha letto di fronte al pubblico dell'auditorium l’articolo pubblicato sull'inserto Noi Magazine, partendo dalle elezioni studentesche, prima importante occasione per il diritto di voto, e sottolineando il valore della buona informazione per poterlo esercitare. Una testimonianza così significativa da meritare i complimenti e la stretta di mano da parte di Barachini.

Giornali in classe: semplificazioni in Finanziaria

Il sottosegretario ha confermato durante l'evento le importanti semplificazioni previste in finanziaria per gli istituti che accedono ai rimborsi governativi sugli abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche: «L’Italia è tra i Paesi in Europa in cui si leggono meno libri, quotidiani e riviste. I giovani leggono sempre meno: se riusciamo a suscitare interesse e, con le misure inserite nella legge di bilancio, facilitare l'accesso delle scuole a quotidiani e riviste è un buon inizio per cercare di invertire questo processo». Non appena varate, le nuove norme diverranno operative per la prossima tornata di bandi. Attualmente è in corso invece la procedura inerente i bandi diffusi nel luglio scorso: il termine per la richiesta di rimborsi da parte delle scuole al Dipartimento per l'editoria scadrà il 16 gennaio 2024, per acquisti effettuati nel 2023 relativi a abbonamenti per quotidiani, riviste e periodici, secondo le diverse previsioni dei due bandi (uno per tutte le scuole e uno riservato alle secondarie di primo grado).

Scuole e autorità: ampia condivisione

Ricco il parterre delle autorità presenti all'inaugurazione della GDS Academy in auditorium, a conferma dell’interesse verso i giovani e della condivisione istituzionale sul progetto di Ses, patrocinato dall’ordine dei Giornalisti di Sicilia con il supporto degli uffici scolastici regionali di Sicilia e Calabria.

Presenti la prefetta di Messina Cosima Di Stani e il sindaco della Città Metropolitana Federico

Basile con l’assessore all’Istruzione Pietro Currò, i quali, a margine dell’inaugurazione, nell’esprimere apprezzamento per l’iniziativa di Gazzetta del Sud, hanno sottolineato come «l’intelligenza artificiale vada osservata e studiata con molta attenzione in quanto può produrre effetti positivi ma anche danni irreversibili. Per tale ragione è necessario attivare da parte dei governi metodologie e controlli ferrei nel campo dell'editoria e dell'informazione».

Hanno partecipato anche il vicario della Questura Antonio Borelli e il portavoce Salvatore Gulizia, il tenente colonnello Francesco Falcone, comandante del Reparto operativo provinciale dei Carabinieri, l’ing. Claudio Di Blasi, vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il tenente colonnello Giuseppe Genovesi, capo della sezione di Pubblica informazione del Comando della Brigata meccanizzata Aosta, il colonnello Girolamo Franchetti, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, il capitano di corvetta Domenico Russo del comando Marisuplog, il commissario della Polizia Municipale Lino La Rosa, il dott. Vito Primerano, delegato della direttrice dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria Antonella Iunti, la responsabile della comunicazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina Lucia Allegra, in rappresentanza del direttore dell'USP Stello Vadalà, il prof. Giovanni Cupaiuolo, vicepresidente dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti- Scuola di eccellenza Unime.

Sono intervenuti inoltre il commissario del Corecom Sicilia Aldo Mantineo, in rappresentanza del presidente Andrea Peria Giaconia, Attilio Borda Bossana, vicepresidente regionale vicario di Assostampa con il segretario provinciale Sergio Magazzù, e Gianluca Carbone coordinatore della testata studentesca UniversoMe.

Preziosissimo e partecipe il supporto all’evento della portavoce del sottosegretario Barachini, la giornalista Veronica Marino.

Ad intervenire anche le Consulte studentesche provinciali della Calabria coordinate dalla docente Franca Falduto con il neo presidente della consulta di Vibo Filippo Daffinà.

Grande partecipazione, in presenza e in collegamento delle scuole siciliane e calabresi: presenti con i docenti gli Istituti superiori Maurolico Galilei, La Farina Basile, Archimede, Antonello, Jaci, Verona Trento, Collegio Sant’Ignazio, Borrelli di Santa Severina (KR), Brutium di Cosenza e Perri Pitagora di Crotone, diretti da Giovanna De Francesco, Caterina Celesti, Laura Cappuccio, Laura Tringali, Maria Rosaria Sgrò, Simonetta Di Prima, Maria Muscherà, Antonietta Ferrazzo, Rosita Paradiso e Natascia Sansone. Presenti anche gli Istituti comprensivi messinesi Pajno Gravitelli, Santa Margherita, Mazzini e Manzoni Dina e Clarenza diretti da Domizia Arrigo, Fulvia Ferlito, Nicola Labate e Concetta Quattrocchi e l’Ic Cassiodoro Don Bosco di Reggio diretto da Eva Raffaella Maria Nicolò.