"Il paese nelle mani". Cronaca d’Italia in sette stragi. A Messina il via dei Magazzini del Sale

Sabato 21 ottobre, alle 21, si apre la nuova stagione teatrale dei Magazzini del Sale di Messina con Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi, scritto e diretto da Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli. Produzione Teatri d’Imbarco e Insettostecco. La pièce nasce per l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze. Lo spettacolo sarà in replica domenica 22 ottobre, alle 18.30.

Presentato in anteprima nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del 28° anniversario della strage di Via dei Georgofili, il testo di Zavagli racconta gli anni violenti tra il 1992 e il 1993, anni in cui la mafia aveva il pieno controllo del Paese: dalle morti di Falcone e Borsellino; alle stragi di Roma e Milano. Lo fa attraverso un attento studio delle carte processuali, definendo le dinamiche mafiose, i suoi rapporti con le istituzioni, gli errori commessi da alcuni uomini dello Stato, le ambiguità di tanti personaggi, ma anche la straordinaria abilità investigativa della magistratura e di uomini delle istituzioni, ma anche le loro connivenze e fragilità.

«Prima di scrivere il testo ho incontrato i parenti delle vittime, avvocati e magistrati, che sono riusciti con la loro tenacia a consegnare alla Giustizia responsabili e mandanti. Dalle carte – spiega il regista Nicola Zavagli – sono stati ricostruiti i fatti con precisione, senza mollare mai la cronologia esatta, la trama degli eventi. L'obiettivo era non di non farsi depistare dai cosiddetti misteri, dalle mille possibili interpretazioni, dalle mille possibili ipotesi e congetture. Solo i fatti vengono raccontati, i fatti accertati nei processi. Per ricostruire una pagina di storia italiana, che possa essere condivisa e compresa».

Teatri d’Imbarco nasce nel 2002 per volontà di Nicola Zavagli, regista, drammaturgo e sceneggiatore (Nastro d’argento 1995) e dell’attrice Beatrice Visibelli. Riconosciuta dal MiBAC, la compagnia dirige dal 2009 il Teatro delle Spiagge di Firenze, costruendo la propria identità attorno a un’idea di teatro popolare d’arte civile, curando alcune campagne di sensibilizzazione intorno a problematiche sociali. Dall’ottobre 2018 è partner del progetto europeo Two Moons, dedicato ai diritti degli anziani. Tra le produzioni si segnalano la Trilogia della Famiglia: L’armadio di famiglia (2005); Un matrimonio quasi felice (2007); Indagine d’amore (2009); La leggenda del pallavolista volante, con Beatrice Visibelli e il campione di volley Andrea Zorzi. Nel 2019 debutta con Kobane Calling on stage, tratto dal fumetto di Zerocalcare, in coproduzione con Lucca Comics&Games.