Naxoslegge, tra archeologia e architettura: chiusura con l’omaggio a Calvino e “le città invisibili”

Città e memoria, città e futuro. Tra archeologia e architettura, si conclude con un omaggio a Italo Calvino – nel centenario della nascita (1923 – 1985) – la XIII edizione di NaxosLegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano.

Due gli incontri: il primo, a tema archeologico, si svolge al Mafra, il Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia, sabato 30 settembre alle 18, ed è dedicato alla storia di uno dei siti archeologici più complessi e affascinanti della Sicilia, Monte san Mauro di Caltagirone, indagato da Paolo Orsi, e adesso reso più “visibile” grazie agli studi approfonditi dell’archeologo Massimo Frasca che, oltre a riesaminare la documentazione esistente, ha integrato la ricerca con materiali sinora inediti. Gli studi sono raccolti nel volume “Monte San Mauro di Caltagirone e la calcidese Euboia” (Gangemi Editore international) che sarà presentato con gli interventi dell’autore, di Gabriella Tigano (direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina) e degli archeologi Massimo Cultraro e Grazia Salomone. Il secondo appuntamento si svolgerà al Parco di Naxos, dove domenica 1 ottobre, ore 17, Naxoslegge consegnerà un premio all’Ordine degli Architetti di Messina in occasione del 50° anniversario della sua istituzione. In chiusura gli studenti del Liceo Caminiti Trimarchi di Giardini Naxos restituiranno l’esperienza del laboratorio teatrale Arcipelaghi Gulag dedicato a Solzenicyn e a cura di Dario Tomasello.

Ricca giornata di incontri e contributi ieri, 27 settembre, a Giardini Naxos dove al mattino Oronzo Cilli, ha raccontato J.R. Tolkien e il valore della sua opera letteraria – tradotta anche in straordinarie pellicole cinematografiche come “Lo Hobbit” - agli studenti del Liceo Caminiti con gli interventi da remoto di Angelo Cappello e Luciano Lanna (Cepell). Nel pomeriggio, articolato seminario sul turismo letterario in occasione della “Giornata mondiale del Turismo” con gli interventi dei docenti universitari Giovanni Capecchi (Centro TULE- Turismo letterario di Perugia), e Filippo Grasso (UniME) per il progetto degli Scrittori dello Stretto; gli editori palermitani de Il Palindromo; la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, con il Parco Gesualdo Bufalino e Adolfo Morganti con quello dedicato all’orientalista Giuseppe Tucci nelle Marche; Roberto Bruccoleri ha raccontato l’esperienza della strada degli scrittori tra Agrigento e Caltanissetta (sulle tracce di Pirandello, Sciascia, Camilleri ed altri). Infine dalla provincia di Brescia, Daniela Mena ha illustrato “Mappa Letteraria”, una piattaforma online (www.mappaletteraria.it) che punta sul contributo di lettori, librai, editori, bibliotecari per popolare la mappa di titoli e libri del cuore, geolocalizzandoli – a seconda dell’origine dell’autore o dell’ambientazione del romanzo – nelle città e nei borghi di tutta l’Italia. Un progetto dell’associazione L’Impronta – che a Chiari (BS) cura il festival Microeditoria – insieme al Centro per il Libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura. A moderare l’incontro Fulvia Toscano che per Naxos progetta un itinerario di turismo esperienziale che abbracci la storia della cittadina jonica dalla colonizzazione greca fino all’epopea del Grand Tour.

Venerdì 29 (Lido di Naxos, ore 17) la protagonista sarà Elsa Morante, con il libro “Elsa, la storia inizia qui” (Navarra Editore) che indaga le radici siciliane della scrittrice, prima donna a vincere il Premio Strega nel 1957 con “L’Isola di Arturo” ma anche autrice di numerosi romanzi, fra cui “Menzogna e sortilegio”, il primo, che sarà affrontato da Margherita Cacioppo, Marinella Fiume e Margherita Rimi moderate da Dora Marchese. Al mattino, al liceo Caminiti (ore 11) proiezione del film su Don Pino Puglisi e incontro con il regista Lorenzo Daniele. A seguire il premio “Legalità e/è Bellezza” assegnato al Centro Padre Nostro di Brancaccio e a Sabrina Bellino, con una coraggiosa testimonianza di denuncia di estorsione.

Sabato 30 settembre si torna al Mume di Messina, h. 17.30, con “Testori corsaro”, di Alessandro Gnocchi (La nave di Teseo) per parlare di un intellettuale (1923-1993) che oggi definiremmo “multitasking”. Scrittore, pittore, poeta e drammaturgo, Testori è indagato da Gnocchi – caporedattore cultura de “Il Giornale” – come editorialista e voce libera del giornalismo italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Per i più piccoli, infine, Naxoslegge propone due laboratori: il primo, con l’attrice Maria Pia Rizzo, è dedicato a “Il Piccolo Principe” di A. De Saint – Exupery (mercoledì 27 settembre); il secondo è un laboratorio di lettura creativa con lo scrittore Davide Brullo, autore del racconto “Il lupo di Alessandro Magno” (domenica 1 ottobre). Maggiori informazioni su www.naxoslegge.com.